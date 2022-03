Covid, 329 casi e un decesso. I dati del lunedì

LATINA – Sono 329 i nuovi positivi al covid a Latina e provincia (dato in discesa, ma relativo ai tamponi eseguiti nella giornata di domenica che sono tradizionalmente in numero inferiore). I nuovi casi sono emersi da circa 2300 tamponi per un tasso di positività al 13,8% e un totale di contagi accertati da marzo 2020 a oggi di 114.303. Si registra un nuovo decesso, si tratta di un 84 enne di Itri, mentre due pazienti pontini sono stati ricoverati, entrambi trasferiti in ospedali di fuori provincia. Il totale dei decessi da inizio pandemia sul territorio provinciale sale a 825.

I nuovi positivi sono emersi ad Aprilia 40, Castelforte 5, Cisterna di Latina 17, Cori 8, Fondi 15, Formia 31, Gaeta 14, Itri 2, Latina 86, Lenola 1, Minturno 9, Monte San Biagio 2, Norma 2, Pontinia 4, Ponza 4, Priverno 9, Prossedi 1, Roccagorga 5, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 13, San Felice Circeo 3, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 3, Sezze 13, Sonnino 16, Terracina 24.

Come previsto dai nuovi orari di apertura degli hub vaccinali, non ci sono state somministrazioni negli adulti nelle ultime 24 ore , mentre si sono regolarmente svolte quelle per la fascia pediatrica 5-11 anni che sono state in tutto 37. Poche le prime dosi, solo 12 nelle ultime 24 ore che sommate alle prime dosi eseguite nell’intera giornata di sabato fanno 33.

Oggi nel Lazio sono emersi da meno di 33mila tamponi 3.739 nuovi casi, insieme a 9 decessi, 6287 guariti e un totale di 1036 ricoverati e 77 terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%.