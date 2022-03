Latina, Fratelli d’Italia raccoglie le firme contro il green pass

LATINA – Fratelli d’Italia Latina scende in piazza e aderisce alla campagna nazionale di raccolta firme proposta da Giorgia Meloni per chiedere l’abolizione del green pass. L’appuntamento è presso il gazebo che sarà allestito sabato 26 marzo dalle 15.30 alle 18.30 presso Corso Della Repubblica, angolo con via Eugenio Di Savoia (accanto allo store H&M).

“Riprendiamo le attività in piazza come piace a noi – spiega il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini – e lo facciamo con tre attività molto importanti: la raccolta firme per chiedere l’abolizione del green pass, la campagna informativa sulla necessità di prorogare la scadenza delle cartelle esattoriali, e la campagna tesseramenti 2022.

“Fratelli d’Italia è la sola ad opporsi alle scelte senza senso del governo che si ostina a mantenere il Green Pass anche se è palese che non sia affatto un freno ai contagi, e vessa gli italiani notificando cartelle esattoriali in un momento di forte difficoltà economica. Sabato con la raccolta firme dimostreremo ancora una volta che gli italiani la pensano come noi e che questo governo non li rappresenta e non fa i loro interessi” sottolinea il portavoce Gianluca Di Cocco.