Latina, “sassi di pace” per aiutare i bambini vincere la paura della guerra

LATINA – Li hanno chiamati “sassi di pace” e li potete trovare per la strada, lasciati come semi di bene, capaci di spargerlo per la città. Sono nati per aiutare i bambini ad elaborare la paura della guerra che si combatte in Ucraina ed entra nelle nostre case con immagini agghiaccianti e spaventose. L’iniziativa è partita dalla maestra Valeria ed è stata poi sposata dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Tasso di Latina, Elisabetta Burchietti – e si è trasformata in una vera e propria attività didattica rivolta ai più piccoli dei plessi di Via Tasso, Via degli Aurunci e Piazza Moro. Come Martina che (nel sasso in foto) racconta con la semplicità disarmante dei bambini, che cosa è per lei la Pace: “La carezza di mamma”.

“Ho scoperto questa storia parlando con un’amica – ci ha raccontato su Radio Immagine la collega Teresa Faticoni – L’idea è di disegnare su un sasso qualcosa di relativo alla Pace, all’Amore, alla Fratellanza, poi, questi sassi vengono lasciati nei quartieri intorno alla scuola per chi li vorrà trovare. E’ un’iniziativa per dire ai bambini che si può rispondere alle brutture del mondo con un gesto d’amore. Per me è stato un piccolo segnale di meraviglia in un periodo brutto che stiamo vivendo tutti. Il mio invito è di andare a cercare i sassi della pace e poi condividere su Facebook”.

I sassi vengono lasciati in strada proprio in questa settimana: “Poiché riteniamo che sia essenziale anche dare un segnale alla città abbiamo ideato un’iniziativa per la pace che viene realizzata in ogni classe e sezione dell’istituto. Ogni alunno ha dipinto un sasso con simboli della pace e della fratellanza. Dal 14 al 18 marzo 2022 le classi escono con i docenti per “liberare sassi di pace”, a partire dai quartieri in cui si trovano le nostre scuole – scrive la dirigente scolastica Elisabetta Burchietti in un post sulla pagina Fb della scuola – Invitiamo tutti voi a prestare attenzione ai nostri sassi decorati che sono lì per ricordarci di cercare la pace. Chi lo vorrà potrà condividere la foto del sasso trovato, taggando la pagina facebook dell’istituto https://www.facebook.com/ictassolatina con hashtag #ictassounsassoxlapace“.