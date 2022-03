Latina sconfitto dal Potenza, Di Donato: “Resettare subito”

LATINA – “Non eravamo il solito Latina e si è visto già dalle battute iniziali. Dobbiamo resettare subito”. Così Mister Di Donato in sala stampa dopo la pesante sconfitta 3-0 subita in casa dal Potenza ha analizzato il match di sabato pomeriggio. Il tecnico ha parlato di un Latina nervoso dopo un mese infernale: “Il bello del calcio è che non ti puoi mai fermare, perché quello che hai fatto ieri non conta più. Quello che faremo da qui e fino alla fine del campionato – ha detto – sarà quello che verrà ricordato”. Pesano e peseranno sulla squadra anche le squalifiche, tra le quali la più pesante: le quattro giornate, confermate dopo il ricorso, a Jefferson che dovrà pertanto saltare le gare fino al prossimo 16 marzo quando al Francioni arriverà la Virtus Francavilla nell’infrasettimanale fissata per le ore 21.00. La seconda sezione della Corte di Appello Nazionale ha respinto il reclamo della società presentato dagli avvocati Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri ed ha confermato la sentenza del giudice sportivo emessa lo scorso 23 febbraio dopo la gara con l’Avellino.