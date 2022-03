Siria Montico campionessa italiana di pattinaggio sui 5000 metri indoor

LATINA – La pattinatrice di Latina Siria Montico ha vinto il Titolo Italiano nella 5000 m a punti al Campionato Indoor di Spinea. “Un risultato che ha costruito con una grande e fortissima volontà nell’ultimo anno. Negli ultimi due mesi, si è allenata anche a Roma, sotto la guida di Maurizio Lollobrigida e misurarsi con grandi campioni e atleti di alto livello che frequentano l’impianto delle Tre Fontane, le hanno consentito di maturare come atleta e prendere consapevolezza delle sue potenzialità”, dicono dalla Asd Speedywheels Latina.

Oggi, a fare visita alla società sportiva di Latina e alla neo campionessa, è arrivata la delegata del Coni, Alessia Gasbarroni (a sinistra). Gasbarroni nel suo discorso ha ricordato che “nel nostro territorio molti successi sportivi vengono dagli sport “minori” e ha augurato alla squadra che la stagione prosegua al meglio”. Ha ricordato a Siria che gli atleti più piccoli guarderanno al suo impegno per ispirarsi e la responsabilità di essere un esempio per loro è un impegno che Siria e i suoi compagni più grandi, devono sentire come uno dei tanti valori che lo sport ci insegna.