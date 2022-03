Tragico incidente nella notte in Via della Stazione: morta una ventenne di Latina. Ferito il ragazzo alla guida

LATINA – Tragico incidente stradale nella notte a Latina Scalo. Un’auto è uscita di strada lungo Via della Stazione all’altezza dell’incrocio con Via Verri (l’asse attrezzato) e si è schiantata contro un pino distruggendosi. Nel violento impatto avvenuto intorno alle 4,30 ha perso la vita una ragazza di 20 anni di Latina mentre il ragazzo di 24 anni che era alla guida è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, vigili del fuoco e 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Estratta dall’abitacolo in condizioni gravissime si è spenta poco dopo. Trasportato in ospedale invece l’altro occupante dell’auto. I due erano a bordo di una Lancia Y che viaggiava da Latina Scalo in direzione di Latina.

La polizia stradale intervenuta con la pattuglia di Aprilia ha svolto i rilievi e dovrà ora ricostruire le cause dell’incidente.

Un altro incidente mortale a sole 24 ore di distanza da quello in cui all’Acciarella ha perso la vita il bagnino Italo Giardino di 49 anni.