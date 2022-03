L’ordine dei commercialisti di Latina elegge la nuova presidente: è Raffaella Romagnoli

Conclusa la fase elettorale, analizzato il voto, si è insediato il “nuovo” Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le urne hanno sancito che Raffaella Romagnoli è il presidente, con oltre l’82% dei voti che, per gli amanti della statistica, significa essere la più votata d’Italia, oltre a determinare che per la prima volta è una donna a guidare l’ordine pontino, novità assoluta per la categoria anche nel Lazio.

Per effetto del risultato, oltre al presidente, tutti candidati nella medesima lista, entrano 8 consiglieri: Luigi Maragoni, Lucilla Di Maio, Andrea Stabile, Carlo Zeverino, Alessandra Fanti, Manolo De Novellis, Giuseppe Arcucci, Carlo Onori, così rappresentando le quattro città più grandi della circoscrizione, cioè Latina, Fondi, Terracina, Aprilia.

Alla lista seconda classificata, secondo la normativa, vengono riservati i due posti rimanenti, attribuiti a Michele Colantuono e Adriana Petrilli.

La vittoria del gruppo affermatosi per il Consiglio, si completa con l’elezione dell’intero collegio dei revisori, formato da: Raffaele Iannaccone – presidente, Monia Carrozza e Donato Forlenza – componenti, e con l’elezione di tutti i componenti del comitato pari opportunità: Aldo Palazzese, Antonella Torcivia, Marina Sorge, Simona Caracci, Daniele Lega, Annarita Valenza.

Il consiglio, ha subito iniziato i lavori e ha completato l’assetto interno attribuendo le cariche istituzionali, oltre a Raffaella Romagnoli presidente, vice Presidente – Luigi Maragoni, segretario – Lucilla Di Maio, tesoriere – Andrea Stabile, consigliere presidente comitato pari opportunità – Carlo Zeverino.