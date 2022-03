Mimose alla Uoc di Malattie Infettive: l’omaggio della Fidapa

LATINA – Si è colorata di giallo, quello delle mimose, la Uoc di Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Alla struttura diretta dalla professoressa Miriam Lichtner (in foto la prima a sinistra), infermiere, specializzande e infettivologhe hanno ricevuto l’omaggio apprezzatissimo della Fidapa,: una scatola piena dei fiori dell’8 marzo Giornata Internazionale della Donna. Un omaggio che ha reso più allegra anche la giornata lavorativa della corposa componente femminile dell’Unità che da due anni è impegnatissima nell’emergenza covid.

La scelta non è casuale: la FIDAPA BPW Italy è infatti un’associazione composta da donne, in Italia da circa 10.000 socie, e aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.