Oroscopo del giorno 16 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, sarà una giornata di introspezione: dubitate un po’ di tutto e siete diffidenti nei rapporti con le persone vicine. Non vi resta che discuterne per trovare la vostra verità. A lavoro, sono coloro che hanno una posizione di responsabilità che avranno più difficoltà: non riusciranno ad apprezzare le qualità di un nuovo arrivato e non saranno in grado di motivare le squadre che sembrano addormentarsi sugli allori. Per quanto riguarda la salute, interiorizzare tutte le vostre emozioni non farà che aumentare la tensione e lo stress.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia siete insoddisfatti del comportamento del partner che sembra concentrarsi sulle proprie attività: dategli un po’ di spazio e, più tardi, in serata, cercate un ravvicinamento. Single: vi aspettate troppo dagli altri. Un atteggiamento di indipendenza vi sarà di grande aiuto. A lavoro sarà una giornata impegnativa: tra le attività accumulate ed i colleghi che sembrano assenti, dovreste cercare di organizzare tutto in modo efficiente per mantenere un’atmosfera serena. Per quanto riguarda la salute, le Stelle sottolineano l’importanza di prendersi cura di se stessi e di monitorare tutto ciò che riguarda i metodi di disintossicazione: questo vi rimetterà in piedi e vi darà un nuovo slancio.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non è un momento adatto per cercare di fare passi importanti: siate pazienti ed aspettate che il partner sia d’accordo con certe vostre decisioni. Single: potreste dover affrontare dei ritardi oppure un appuntamento potrebbe essere rimandato. Professionalmente potreste ricevere delle informazioni che vi metteranno in una situazione piuttosto complicata: cercate di rimanere sulla via della lealtà o della legalità, se sarà il caso. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di allontanarvi dalle preoccupazioni quotidiane per liberare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in opposizione con la Luna nel vostro segno e privilegia tutti i settori della vita. Sentimentalmente, in coppia, sarete in perfetta sintonia con il partner: approfittatene per godervi appieno questa giornata. Single: un evento inaspettato potrebbe aiutarvi a fare un grande passo nella vita. A lavoro siete motivati e nulla riuscirà a contaminare il vostro dinamismo: anche se avete un sacco di cose da sistemare, lo farete con ottimismo ed efficacia. La salute è nella norma: dovreste uscire a divertirvi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno. In coppia l’umore tende ad essere elettrico, soprattutto se lascerete che i sentimenti prendano il sopravento sulla ragione. Single: finalmente vi renderete conto che un rapporto senza fiducia e comunicazione è destinato a fallire e deciderete di cambiare strada. Professionalmente siete troppo stressati, avete difficoltà a recuperare la vostra efficienza e la vostra prestazione peggiora: dovete trovare una buona organizzazione per riconnettervi con successo. Per quanto riguarda la salute, troppe agitazioni vi turbano ed hanno effetti negativi sul vostro equilibrio fisiologico: trovate un modo per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno. Le coppie sono avvolte nel mistero e qualche ferita del passato o dei segreti riemersi potrebbero offuscare i vostri pensieri: cercate di parlare col partner che vi aiuterà a liberarvi dalla negatività. Single: non lasciatevi trascinare dal passato e cercate di guardare con più entusiasmo verso il futuro. A lavoro, una sensazione di noia vi sta invadendo e la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo rischia di bloccarvi: fate una pausa e seguite il vostro intuito. Per quanto riguarda la salute, la Luna vi invita alla meditazione: godetevi la giornata per concentrarvi di più su voi stessi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, durante questo aspetto astrale, in coppia dovreste impegnarvi più del solito per mostrare i vostri sentimenti e rafforzare la fiducia. Single: potreste agire in modo aggressivo con una persona che vorrebbe solo conoscervi un pochino meglio. Professionalmente siete pieni di idee innovative, ma prima di poter concretizzare un vostro progetto, ci sono diversi parametri che devono essere ancora approfonditi. La salute è buona, tuttavia, dovreste cercare di risparmiare un po’ di energie per i giorni a seguire.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in quadrato con Marte nel vostro segno. Dal punto sentimentale vi sentirete confusi e dovreste cercare di mantenere un certo equilibrio emotivo soprattutto coloro che sono in una relazione. I single mettono tutto in discussione e sono convinti che sia un atteggiamento necessario al momento. Professionalmente sembra che nulla vada come previsto: vi manca la motivazione e la pazienza; cercate di organizzarvi meglio per uscirne soddisfatti. Per quanto riguarda la salute non avete l’energia per affrontare tutti i fastidi quotidiani: cercate di allontanarvi per un momento di relax.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e promuove la riconciliazione. In coppia, il gioco della gelosia alimenta i sentimenti e scalda gli spiriti in modo da intensificare la passione. Per i single è un giorno favorevole per accettare una proposta già ricevuta. A lavoro, l’aspetto astrale vi consente di approfondire alcuni problemi che sono stati un po’ trascurati nelle ultime settimane. È ora di intensificare gli sforzi e di investire in campi che non sembrano urgenti ma che vi permetteranno di avanzare rapidamente. La salute è ottima: non dovreste sentire alcun tipo di disagio, ma cercate di rimanere in questa linea di condotta basata su buone risoluzioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e questo aspetto astrale è globalmente positivo per dare un piccolo impulso alle relazioni sentimentali. In coppia dovreste fare degli sforzi necessari a riscoprire i pregi del partner e cercare di essere più affettuosi. Per i single gli incontri sono possibili anche se non sono disposti ad impegnarsi. A lavoro sarete molto ispirati e riuscirete a portare a termine le vostre attività in modo indipendente. La salute è ottima, tuttavia non esagerate perché Giove aumenta la fatica che potrebbe sopraggiungere presto.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia condividerete sentimenti profondi ed intensi: regna la passione e prenderete in considerazione alcuni progetti per il futuro. Single: buona giornata per incontrare gente nuova e Mercurio vi guiderà verso i vostri sogni. A lavoro sarete in grado di affermare i vostri obiettivi professionali mantenendo il supporto dei collaboratori. Per quanto riguarda la salute, niente di preoccupante da segnalare: sarete vitali e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia riuscirete a trovare il vostro equilibrio e la fiducia nel partner, tuttavia sarebbe meglio tenersi qualche confidenza per se stessi. Single: l’aspetto astrale migliora la comunicazione e dovreste cogliere l’occasione per uscire a conoscere gente nuova. Professionalmente, la giornata sarà più favorevole per coloro che cercano un nuovo lavoro: potreste ricevere un’offerta allettante. Per quanto riguarda la salute, non avrete nulla di cui preoccuparvi: le Stelle vi daranno la sensazione di benessere generale.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.