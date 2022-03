Quasi mezzo chilo di cocaina in casa, altro arresto a Terracina

TERRACINA – Quasi mezzo chilo di cocaina è stato trovato in casa di un uomo di 46 anni di Terracina. E’ il secondo blitz compiuto dai carabinieri in due giorni, nell’ambito di attività info-investigative per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

L’uomo che al momento della perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Latina si trovava in casa, è stato trovato in possesso di una cassaforte portatile di cui ha detto di non possedere le chiavi, ma è bastato l’intervento dei vigili del fuoco per aprire con la fiamma ossidrica lo scrigno e scoprire la droga divisa in sette buste termosaldate. Per lui, un incensurato, sono scattate le manette.

Ieri i carabinieri della Compagnia di Terracina avevano sequestrato un etto e mezzo della stessa droga in casa di un pensionato.