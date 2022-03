Terracina, aveva 150 grammi di cocaina, i carabinieri arrestano un pensionato

TERRACINA – Un etto e mezzo di cocaina e 40mila euro in contanti sono stati trovati in un appartamento di Terracina. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Terracina diretti dal capitano Francesco Vivona, nel corso di controlli mirati, ad arrivare in casa di un 70enne del posto dove era nascosto lo stupefacente diviso in due panetti elettrosaldati. C’erano anche numerose dosi già confezionate e pronte per lo spaccio. Nell’abitazione è stato trovato anche un apparecchio rilevatore di banconote false e sono state scoperte e ispezionate due casseforti: una delle due era vuota, mentre all’interno della seconda sono stati trovate tante banconote di vario taglio per un valore di 40mila euro. L’uomo, che percepisce una modestissima pensione aveva anche due auto che sono state sequestrate.

Il pensionato è stato condotto prima nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina e poi su disposizione del Gip del Tribunale di Latina portato in carcere.