Volley, a Tommaso Rinaldi l’Italian Sportrait Awards 2022

CISTERNA DI LATINA – Il giovane schiacciatore della Top Volley Cisterna, Tommaso Rinaldi è stato premiato all’Italian Sportrait Awards 2022, dove ha rappresentato la nazionale under 21, laureatasi campione del mondo lo scorso anno, di cui è stato capitano.

“Un premio significativo – ha commentato l’atleta – una serata tra grandi campioni dello sport. Rappresentare l’Italia under 21 campione del mondo è stato motivo d’orgoglio per me e i miei compagni, con cui ho condiviso la vittoria della scorsa estate. Ho ricevuto un riconoscimento che poi è di tutti e condividere la serata tra le gioie di altri atleti che hanno vinto medaglie olimpiche, come Marcel Jacobs, è stato emozionante. Queste kermesse e l’affetto del pubblico Ti ripagano dei sacrifici sportivi fatti per portare alto il nome della nostra nazione. L’Italia merita questi traguardi ed è nostro compito rappresentarla al meglio. Lo sport arricchisce la socialità del paese e le vittorie inaspettate e le conferme negli sport in cui primeggiamo da sempre, sono lo stimolo giusto per contribuire ad avvicinare i giovani alle discipline che rappresentiamo”.

VERSO GARA 2 – Intanto continua la preparazione in vista di gara 2 dei quarti di finale Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca che vedrà la Top Volley in campo domenica 3 aprile dalle 18 al palasport di Cisterna contro la Sir Safety Conad Perugia, che ha faticato non poco in gara 1 per imporsi 3-1 sui bianco blu di coach Fabio Soli. Un incontro che si annuncia tiratissimo su ogni punto giocato per l’importante posta in palio (in caso di vittoria dei pontini si tornerà in campo per eventuale gara 3 al Pala Barton di Perugia).

Una stagione particolare per la Top Volley Cisterna, che nell’ultimo match giocato in campionato ha ritrovato carattere e punti preziosi superando Trento per 3-0, vittoria che ha permesso ai laziali di consolidare l’ottavo posto in classifica e presentarsi alla fase finale scudetto.