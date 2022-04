Una agri-chef e i carciofi per inaugurare il nuovo servizio di Campagna Amica

LATINA – Una Agri-chef ha inaugurato oggi il nuovo servizio offerto dalla Coldiretti nella sede del mercato di Campagna Amica in Via Don Minzoni a Latina dove si potranno acquistare anche cibi preparati e gustarli magari seduti ad un tavolo, all’interno del mercato come già si poteva fare nella sede del Circo Massimo a Roma. Succede grazie ai nuovi spazi ristrutturati e a una moderna cucina.

La cuoca contadina scelta per il debutto si chiama Paola Lenzini e come ogni agri-chef cucina solo con materie prime a chilometri zero.

“Cominciamo con una degustazione di carciofi, non poteva mancare all’appuntamento il prodotto stagionale tipico dell’agro pontino”, ha sottolineato il presidente di Coldiretti Latina Denis Carnello e il vicepresidente, responsabile del mercato Vincenzo Sperduti.