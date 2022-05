Covid, 129 casi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 129 i nuovi casi di covid a Latina e provincia segnalati nel bollettino della Asl di Latina del 29 maggio. Non ci sono stati decessi e un solo paziente è stato ricoverato al Goretti nelle scorse 24 ore. I nuovi casi sono emersi da poco più di mille tamponi per un tasso di positività di poco superiore al 12%, ora in linea con quello regionale del Lazio.

Un terzo dei nuovi positivi sono stati registrati nel capoluogo (41) seguito da Aprilia e Formia con 11 nuovi positivi per ciascun comune, tutti sotto i 10 casi gli altri comuni.