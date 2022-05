Covid, 267 casi e un decesso in provincia di Latina

Latina – Dopo i 68 casi di id ieri, oggi in provincia di Latina tornano a salire i contagi Covid. Nel bollettino della Asl vengono segnalati infatti 267 nuovi postivi e anche il decesso di un paziente residente e Monte San Biagio. Sono solo 6 i comuni, tra i 33 pontini, in cui non si registrano nuovi postivi. Il capoluogo registra sempre il numero più alto: 77 i nuovi positivi, ma anche Aprilia ne conta 48. A Ventotene si registrano 4 casi in 24 ore.

GLI ALTRI COMUNI – Bassiano 1, Cisterna di Latina 15, Cori 5, Fondi 11, Formia 19, Gaeta 6, Itri 2, Lenola 2, Maenza 1, Minturno 4, Monte San Biagio 5, Norma 2, Pontinia 8, Priverno 4, Roccagorga 2, Rocca Massima 1, Sabaudia 9, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 7, Sezze 12, Sonnino 3, Spigno Saturnia 1, Terracina 12.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state appena 32, le guarigioni 76 mentre si segnala 1 ricovero al Goretti.