“Il 2023 l’Anno più importante per costruire le prospettive dei prossimi trent’anni”

LATINA – Il 2023 sarà un anno importantissimo anche per la provincia di Latina. Dalla capacità di intercettare i fondi del Pnrr dipenderanno infatti le opportunità concrete di cambiamento e di sviluppo attese da molto tempo. Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna che ha annunciato una serie di appuntamenti, il primo a Scauri sabato 15 maggio, dal titolo “L’anno più importante”.

“Una nuova idea, un nuovo percorso di confronto con e per il territorio”, ha spiegato parlando delle principali sfide oggi sul campo e dell’iniziativa che dal Sud Pontino, tappa dopo tappa, risalirà tutta la provincia. “Saranno mesi decisivi per costruire le prospettive dei prossimi venti-trent’anni e per questo dobbiamo creare momenti condivisi, perché questa opportunità straordinaria che ci arriva dalle risorse europee possa esser ragionata, condivisa, elaborata con il territorio, per il territorio, per la risoluzione dei nodi e dei problemi strutturali. Tante tappe, cercando di non fare sentire nessun territorio periferia”.

Nell’intervista di cui pubblichiamo il podcast anche un cenno alle prime mosse in vista delle Regionali del 2023 dopo la proposta di primarie di coalizione per la scelta del prossimo candidato presidente, partita dall’attuale Nicola Zingaretti.

IL PODCAST