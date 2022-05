Il karate disciplina sempre più seguita, a Latina la campionessa italiana

Gli agonisti della Sakura, team affiliato Opes, hanno partecipato al Campionato Italiano Fesik, che si è svolto a Montecatini e dedicato ad atleti di età superiore a 15 anni, di tutte le cinture. La squadra latinense è riuscita a portare a casa ben 12 risultati da podio, in una gara con un livello tecnico altissimo, con circa mille atleti presenti e più di ottanta club provenienti da tutta Italia, dati che fanno ben sperare per una ripresa definitiva degli eventi.

Gli atleti della Sakura hanno ben figurato in tutte le specialità, in particolare nel kata, conquistando, tra gli altri risultati, un titolo di Campionessa Italiana con Greta Fruttero, e tre titoli di Vice-Campioni Italiani con Francesca Mancini, Martina Carluccio e Riccardo Lukic. Di seguito i risultati del team pontino, che è già pronto per una gloriosa chiusura della stagione, con la tappa del 25 giugno, giornata in cui si svolgerà l’undicesimo “Sakura Day”, evento in grado di riunire oltre 200 sostenitori dell’ormai consolidata squadra di karate, che pratica presso il Palafight di Latina.

Campionato Italiano

Medaglia D’oro (Campionessa Italiana)

Greta Fruttero, Kata Shotokan Femminile 15-17 Anni Da Bianca A Verde

Medaglia D’argento (Vice-Campioni Italiani)

Francesca Mancini, Kata Shotokan Femminile 18-20 Anni Da Bianca A Verde

Martina Carluccio, Kata Shotokan Femminile 15-17 Anni Da Bianca A Verde

Riccardo Lukic, Kumite Sanbon Maschile 18-20 Anni Nera +80kg

Medaglia Di Bronzo

Riccardo Parisi, Kumite Sanbon Maschile 18-20 Anni Nera -80 Kg

Quarto Posto

Giulia Guidi, Kata Shotokan Femminile 15-17 Anni Da Bianca A Verde

Carlo Chillemi, Kata Shotokan Maschile 15-17 Anni Blu/Marrone

Coppa Italia

Primo Posto

Martina Carluccio, Kumite Sanbon Femminile Cinture Arancio-Verdi

Secondo Posto

Davide Castaldi, Kata Shotokan Maschile 21-35 Anni Nera

Terzo Posto

Greta Fruttero, Kumite Sanbon Femminile Cinture Arancio-Verdi

Giulia Guidi, Kumite Sanbon Femminile Cinture Arancio-Verdi

Quarto Posto

Giulia Guidi, Greta Fruttero, Martina Carluccio, Kata Team Interstile Open

Altri Risultati Di Rilievo

Finale Di Campionato

Riccardo Parisi, Simone Tucci, Lorenzo Cabassi, Kata Team Junior Cinture Nere

Semifinale Di Campionato

Lorenzo Cabassi, Kata Shotokan Maschile 15-17 Anni Nera

Riccardo Parisi, Kata Shotokan Maschile 18-20 Anni Nera

Hanno Partecipato Al Campionato:

Roberto Coletti, Alessia Mandatori, Marta Caiazzo, Maria Luiza Ignatescu, Lorenzo Veneruso