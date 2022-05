Sabaudia, incidente sulla giostra, feriti tre adolescenti. I carabinieri sequestrano la struttura

LATINA – Tre adolescenti sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sabato sera 30 aprile su una delle giostre che si trovano in via Principe Eugenio nell’area verde a pochi passi dal lago di Sabaudia. Momenti di paura quando una porzione della struttura è caduta mentre i ragazzini erano sui seggiolini “volanti”.

Non è chiaro se l’incidente sia avvenuto per un sovraccarico, per cattiva manutenzione, per un uso improprio dell’attrezzo o per altre ragioni ed è questo che dovranno chiarire le indagini. Quello che è chiaro è che i tre minorenni, di 11, 13 e 15 anni sono stati sbalzati a terra davanti agli occhi di molte persone presenti. Il più grave è stato trasferito in ambulanza al Bambino Gesù di Roma con fratture e una prognosi di 30 giorni. Meno gravi le ferite riportate dagli altri.

I carabinieri della stazione di Sabaudia intervenuti sul posto hanno sequestrato la giostra e avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente. La Procura ha aperto un fascicolo.