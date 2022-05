Scoperte due villette abusive costruite dal clan Di Silvio alla periferia di Latina. Segnalazione al Comune

LATINA – Due villette abusive con tanto di porticato e prato intorno realizzate dal clan Di Silvio su un terreno agricolo non distante dalla Pontina. Lo hanno scoperto i carabinieri del Comando provinciale di Latina, del Nucleo investigativo e del Reparto operativo durante i controlli svolti nella giornata di giovedì anche con l’ausilio di un elicottero e delle unità cinofile, quando sono state eseguite una serie di perquisizioni che hanno preso di mira proprio gli affiliati al clan. Le villette realizzate in muratura in un’area piuttosto isolata e non edificabile, sono circondate da un’alta recinzione ed erano abitate già stabilmente da due giovani del clan da qualche anno, senza che nessuno ne avesse denunciato la presenza.

I carabinieri, entrati nelle abitazioni, hanno ora segnalato le costruzioni all’ufficio tecnico comunale per le verifiche del caso e già dai primi riscontri sarebbe emersa chiaramente l’assenza di qualsiasi titolo autorizzativo. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo.