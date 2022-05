Sportello pediatrico: rinnovata la convenzione tra Comune ed “Bambino Gesù” di Roma.

Il Comune di Gaeta e l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma hanno rinnovato per tre anni la convenzione per lo svolgimento di prestazioni sanitarie presso il centro di consulenza specialistica pediatrica di via Firenze. Lo sportello, operativo dal 13 giugno 2015, ha espletato un importante servizio di prevenzione fi­nalizzato a rafforzare gli interventi di sostegno in favore di bambini ed adolescenti che appartengono alla fascia di età (0-17 anni).

“Il Centro di consulenza specialistica pediatrica nei locali di Via Firenze – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – è divenuto un validissimo punto di riferimento contribuendo anche a potenziare l’offerta assistenziale medica locale. Dal 2015 ad oggi, periodicamente vengono effettuate visite ai pazienti in età pediatrica (0-17 anni) e senza alcun costo per le famiglie. Un’attività di prevenzione fondamentale per il territorio che si è potuta realizzare grazie alla sinergia e collaborazione con la ASL di Latina, alla disponibilità e pre­ziosa consulenza del prof. Alessandro Inserra, Direttore del Dipartimento Chirurgico del­l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Diret­tore del nostro Centro di consulenza pedia­trico. Dal 2020, per favorire una politica comprensoriale di area vasta e inclusiva, abbiamo voluto esten­dere il servizio di prevenzione a tutti i beneficiari dei nove Comuni che compongono il Distretto Socio-Sanitario LT/5 nell’ambito dei servizi socio-assistenziali rivolti all’infanzia-adole­scenza. Oggi, con il rinnovo per altri tre anni della convenzione, riusciamo a garantire assistenza ai nostri bambini e ragazzi”.