Suicidio sventato dalla Polizia a Latina Scalo

LATINA SCALO – Aveva avuto un grave lutto in famiglia, per questo aveva deciso di togliersi la vita. Un uomo è stato salvato ieri dagli agenti della Polizia intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni residenti che hanno visto l’uomo sul cornicione della palazzo.

Constatata l’impossibilità di riuscire a stabilire un contatto verbale con il soggetto, che non rispondeva alle sollecitazioni né del personale di polizia né degli altri cittadini che si erano affollati sul marciapiede , gli operatori sono intervenuti salendo sul tetto. Uno degli agenti è riuscito a non essere notato dall’uomo e con un gesto fulmineo lo ha afferrato per la cintura facendolo cadere su se stesso all’interno del terrazzo. Subito dopo è intervenuto il personale del 118 che, dopo averlo sedato, lo ha trasportato in ospedale. Rintracciato il figlio dell’uomo, gli agenti hanno appreso che già in passato era stato salvato da un altro tentativo di suicidio.