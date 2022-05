Una città nuova al Quadrato prima di Littoria: la scoperta di Francesco Moriconi

LATINA – Prima di Littoria c’è un’altra città di fondazione: Pomezia. “La scoperta è di enorme importanza, sia per l’interpretazione delle trasformazioni che portarono alla fondazione effettiva di una città in località Quadrato, sia per l’analisi delle attività dello stato fascista in Agro Pontino tra il ’22 e il ’31, una fase in cui si favoriva e si finanziava l’iniziativa privata, lontana anni luce dai concetti di ruralismo e appoderamento”, spiega lo storico Francesco Moriconi (nella foto di lato) che ne parlerà al Circolo Cittadino il 21 maggio (ore 17) nella tavola rotonda dal titolo “Il piano regolatore di Pomezia Italica -Una città nuova al quadrato prima di Littoria”, mostrando documenti e immagini inedite. “Una notizia che permette di riposizionare una tessera del puzzle della storia del territorio – e delle bonifiche in generale – che non solo era perduta ma di cui non si era mai avuta traccia”, aggiunge Moriconi.

“Sarà dato conto, inoltre, del ruolo avuto dall’imprenditore Gino Clerici, nel progetto di questa nuova idea di città e di bonifica, eliminando falsità perpetrate per un secolo e fornendo essenziali elementi utili a ricostruire le vicissitudini che portarono Valentino Orsolini Cencelli a fondare una città durante le battaglie politico economiche dei latifondisti contro la modernità e tra fazioni avverse interne al regime fascista”, spiega lo storico.

L’evento si svolgerà al circolo cittadino di Latina con il patrocinio del Comune di Latina, dell’Ordine degli Architetti della provincia di Latina, dell’Archivio Fabrizio Clerici e dell’Archivio Francesco Clerici, vedrà la partecipazione del Sindaco di Latina Damiano Coletta. Seguirà la tavola rotonda cui parteciperanno Massimo Rosolini, Presidente dell’Ordine degli architetti di Latina; Paolo Costanzo, Architetto; Emilio Ranieri, Presidente della commissione urbanistica del Comune di Latina; Emilio Ciarlo, Responsabile relazioni istituzionali e internazionali AICS, con la conduzione di Paolo Valente, Architetto, presidente di Magma associazione culturale.