Vaiolo delle scimmie, nel Lazio è in corso l’indagine epidemiologica. Lichtner: “Somiglia a una varicella con lesioni più grandi”

LATINA – E’ stata avviata l’indagine epidemiologica sul primo caso di vaiolo da scimmie in Italia diagnosticato nel Lazio dagli infettivologi della Sapienza al Policlinico Umberto I di Roma su un uomo ora ricoverato allo Spallanzani. Ne ha dato notizia l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato spiegando che sono stati messi a disposizione i migliori professionisti, i cosiddetti cacciatori di virus, che stanno ricostruendo tutto l’albero dei contatti e sono già stati isolati i primi stretti con precise indicazioni e prescrizioni.

Ma che cosa è il Vaiolo delle scimmie e come si manifesta, l’abbiamo chiesto alla professoressa Miriam Lichtner docente alla Sapienza e responsabile della Uoc di Malattie Infettive del Goretti che come tutte le strutture sanitarie specializzate è in preallerta.

“Il vaiolo è l’unica malattia infettiva eradicata, quindi il suo ritorno preoccupa. Tuttavia si tratta di quella tipica non dell’uomo, ma delle scimmie, che per la prima volta si ripresenta anche in Europa. La prima ipotesi è che fra questi casi emersi ci sia un link epidemiologico. Il virus causa nell’uomo una malattia simile alla varicella (nel caso del vaiolo molto più grave) con febbre e lesioni che diventano vescicole e infine croste”, spiega l’infettivologa.