Estorsioni agli imprenditori, Italo Di Cocco: “Si istituisca un numero privato per favorire denunce anonime”

LATINA – Istituire un numero telefonico privato cui gli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata locale possano rivolgersi, “in maniera del tutto anonima, per essere eventualmente supportati nelle fasi della denuncia”. E’ quanto propone l’associazione Rete di Imprese Horeca Lazio sud, dopo l’ultima operazione della squadra mobile di Latina che ha messo in luce come, da parte del clan Ciarelli-Di Silvio, le estorsioni potessero continuare anche dal carcere.

In una nota, il presidente del Consorzio Italo Di Cocco rivolge “un plauso, da parte mia e degli associati Rete di Imprese Horeca Lazio sud, che rappresento, alla Polizia di stato di Latina che nei giorni scorsi ha messo a segno un’altra operazione importante che fa tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi commercianti e imprenditori del territorio di Latina, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, ritenute gravemente indiziate di reati di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni. Tutti reati, come abbiamo appreso dalle testate giornalistiche locali, aggravati dal metodo mafioso”.

Facendo riferimento ai casi in cui le vittime “non hanno denunciato i fatti subiti per timore di ritorsioni, lasciando emergere un diffuso stato di assoggettamento ed omertà”, Di Cocco ringrazia la “Polizia di Stato, in particolare la squadra mobile di Latina e la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che ha coordinato le indagini”, e propone la nascita del numero telefonico per favorire l’emersione dei casi di estorsione. “Questo sistema, ancora in essere ci preoccupa e può essere definitivamente smantellato anche e soprattutto grazie alle dichiarazioni rese dalle vittime delle estorsioni e delle violenze private”, afferma.

Più volte dagli investigatori che con le numerose operazioni svolgono un’azione forte di repressione e contrasto alla criminalità mafiosa operante a Latina, è arrivato l’appello alla città, ai singoli, agli imprenditori e ai professionisti, a vincere l’omertà e a denunciare.