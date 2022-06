Il Questore di Latina Spina visita i commissariati di Formia e Gaeta

LATINA – Il Questore di Latina ha visitato venerdì mattina i commissariati di Fondi e Gaeta, dove ha incontrato le poliziotte e i poliziotti che quotidianamente sono impegnati per garantire legalità e sicurezza in quei territori. Il Questore ha voluto testimoniare la propria vicinanza e l’apprezzamento per i lusinghieri risultati conseguiti – si legge in una nota della Questura – esortando a proseguire tutti insieme su questa strada, allo scopo di sottrarre sempre più spazi alla criminalità.