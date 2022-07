Mister Italia, c’è anche un ragazzo di Latina: è Angelo Von Gunten

LATINA – C’è anche un ragazzo ventenne di Latina tra i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Angelo Von Gunten, 1,85 di altezza, con l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come attore o fotomodello, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.

Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Angelo Von Gunten basta collegarsi ai canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia.