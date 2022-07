Circeo, le foto di Petrignani su National Geographic raccontano Grotta Guattari

LATINA – Un altro numero di National Geographic Italia porta i lettori dritti dritti in provincia di Latina. Protagonista dell’ultimo numero in edicola è infatti il sito preistorico neandertaliano del Circeo che le più recenti scoperte confermano essere uno dei luoghi più significativi al mondo per la storia dell’uomo di Neanderthal. Ce lo racconta sulla rivista di luglio Jacopo Pasotti grazie anche alle immagini del fotografo di Latina Paolo Petrignani. “Un bellissimo viaggio nel mondo dell’uomo di Neandertal in Italia”, assicura Petrignani che da anni collabora con National Geographic.

Un anno fa era stato il Ministro per la Cultura Dario Franceschini a rendere noto che nella Grotta Guattari al Circeo nuovi scavi avevano portato alla luce reperti fossili di altri nove uomini di Neanderthal, resti di iena, elefante, rinoceronte, orso delle caverne e dell’uro, un grande bovino estinto. E’ accaduto a oltre ottant’anni dalla scoperta dell’antro, consentendo agli studiosi di migliorare notevolmente le conoscenze sui nostri antenati, sull’uomo di Neanderthal e su quella che doveva essere la vita tra i 50mila e i 100mila anni fa al Circeo.