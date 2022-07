Salta il Sunset Jazz Festival di Sabaudia

SABAUDIA – Chi frequenta le spiagge di Sabaudia dovrà fare a meno del Sunset Jazz Festival 2022. Ne dà notizia a pochi giorni dall’avvio della seguitissima rassegna che avrebbe dovuto tenersi dall’8 luglio, l’organizzatore Giulio Verdecchia: “Mi dispiace molto comunicare che la prevista ripartenza per questo anno non avrà luogo”. E spiega: “Dopo tre mesi di preparativi da marzo a fine maggio, dopo aver faticosamente siglato gli accordi con gli sponsor e gli stabilimenti partner, dopo aver selezionato i musicisti ed un nuovo partner per il service audio, due stabilimenti hanno improvvisante rinunciato a partecipare al festival per motivi organizzativi personali. Questo evento “last minute” non ci ha dato possibilità di trovare una soluzione alternativa ed abbiamo dovuto rinunciare al festival. Sono personalmente molto deluso ed amareggiato”. (la foto dell’evento è di repertorio)