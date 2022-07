Latina, le Madri Rurali restituite alla città

LATINA – Si è svolta nei giardini di Palazzo M la cerimonia di scoprimento delle statue di Ulderico Conti, restaurate grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori che hanno utilizzato lo strumento dell’Art Bonus.

«Voglio ringraziare a nome dell’intera città tutti coloro che sono stati impegnati in questa operazione. Le statue di Ulderico Conti rappresentano una connessione con la nostra storia – ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta – E restituirle alla cittadinanza in tutta la loro bellezza, in concomitanza con il 90esimo anniversario della Fondazione di Latina, già Littoria, è un segnale di cura e attenzione per le nostre radici e per la memoria storica della nostra comunità».

Presente all’inaugurazione Rita Salvatori, presidente del Comitato cittadino Salviamo Le Statue che si è battuto, anche raccogliendo fondi per i lavori di restauro ora giunti a felice compimento.