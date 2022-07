Oroscopo del giorno 08 Luglio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente sarà una giornata nella quale le tensioni si amplificheranno sia per i single sia per le coppie. Dovreste cercare di evitare di rendere conflittuale le situazioni banali. Professionalmente, dubitate di tutti e di tutto e vi sentite soffocati dai collaboratori: trovate la causa e cercate di uscirne prima che diventi un problema serio. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di una pausa per riuscire a trovare un equilibrio tra il corpo e la mente.

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie che hanno avuto dei problemi, sarà la giornata giusta per fare pace: sarebbe un peccato non approfittare di questa bellissima configurazione astrale. I single saranno affascinanti e dovranno godersi al massimo questo martedì. Professionalmente, vi sentite rassicurati e siete pronti ad iniziare nuovi progetti. Anche coloro che cercano un lavoro avranno l’opportunità di aprire qualche porta. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà al massimo delle forze: sarete più motivati e più felici del solito.

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale vi spingerà a fare un passo avanti: potrebbe trattarsi di fidanzamento o matrimonio. Dovreste riuscire a convincere il partner che è arrivato il momento e che tutto andrà per il meglio. Single: sarà una giornata piacevole sopratutto se deciderete di esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente potreste finalmente vedere che i vostri progetti prendono forma e l’investimento dare i suoi frutti: le opportunità sono lì ed aspettano di essere colte. Per quanto riguarda la salute avete raggiunto un buon equilibrio generale e vi trovate in ottima forma. Continuate a prendervi cura di voi stessi e manterrete buone condizioni fisiche e mentali.

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, coloro che hanno una relazione, saranno particolarmente incoraggiati a dedicare più tempo possibile al partner: per una volta metteranno la loro vita sociale da parte e resteranno accanto alla loro metà. Anche i single faranno progressi: raggiungeranno un buon equilibrio e non faranno nessun tipo di errore. Professionalmente sarà una giornata impegnativa: organizzate il lavoro in base alle vostre priorità e tutto andrà bene. Per quanto riguarda la salute potreste avere degli sbalzi di umore, ma una persona vicina vi darà una mano per riprendervi.

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, osserverete la vostra coppia sotto un occhio diverso e più positivo del solito, contribuendo così ad arricchire la relazione attraverso discussioni ed attività costruttive. Specialmente le giovani coppie penseranno ai piani per il futuro. Single: gli incontri che avrete vi ispireranno e vi faranno considerare un secondo appuntamento molto presto. Mercurio aumenterà la forza di convinzione a lavoro, e grazie a Saturno, vi prenderete il tempo necessario per organizzarvi. Per quanto riguarda la salute, se alcuni nativi si sentono leggermente stanchi al momento, una cura di vitamine può essere la soluzione appropriata. Consultate il medico.

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, pretendete dal partner più serietà: non diventate troppo severi perché non avete nulla da preoccuparvi. Single: dovreste cercare di cambiare alcune delle vostre abitudini e cercare di essere più flessibili per attirare le giuste attenzioni. Professionalmente, sarà la giornata adatta per lavorare su questioni spinose: avanzerete senza problemi. Per quanto riguarda la salute dovreste assolutamente prendervi delle pause per rilassarvi se volete evitare un calo di energie.

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera generale sarà eccezionale: approfittate della giornata per passare più tempo insieme al partner. Single: si annunciano incontri bellissimi e non vi concentrerete solo sull’aspetto fisico. Professionalmente la congiunzione astrale accentuerà la vostra empatia ed i vostri collaboratori apprezzeranno il nuovo atteggiamento. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema, tuttavia rilassatevi se possibile.

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia vorreste che il partner mostri maggiormente i propri sentimenti, ma anche voi dovreste essere più accessibili e dimostrare più tenerezza. Single: dovreste lasciare andare la zavorra, altrimenti la solitudine potrebbe trascinarsi per un po’. A lavoro prenderete tutto sul serio, e coloro che cercheranno di distrarvi, vedranno la vostra collera. Cercate di essere diplomatici e moderate i vostri atteggiamenti. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà bloccata a tutti i livelli. State attenti agli attacchi di ansia: interiorizzate un po’ troppo le cose e sarebbe saggio trovare un modo per sfogarvi.

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno mantenendo il desiderio e aumentando il potere di seduzione. Il partner, con il quale sarete intraprendenti, non resisterà al vostro fascino. I single oseranno rivelarsi e provare alcuni approcci audaci che non lasceranno nessuno indifferente. Altri, tuttavia, facendo troppe domande, rischiano di compromettere le loro possibilità di attirare l’attenzione: non pensate troppo ed agite d’istinto. Professionalmente, Marte vi aiuterà ad enfatizzare il vostro spirito imprenditoriale. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica è molto buona: sarete molto attivi e molto efficienti.

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia il rapporto sarà indubbiamente più sincero e più profondo e sarebbe bello unire l’utile al dilettevole, aprire un dialogo sul futuro, sui desideri o sui disaccordi. Single: se si mostra astuzia ed apertura spirituale, non è impossibile incontrare qualcuno con le vostre stesse aspirazioni. Professionalmente, la vostra forza di convinzione sarà al massimo e riuscirete a negoziare su un aumento, l’acquisto di materie prime, vendite, o anche relazioni umane. Per quanto riguarda la salute, i vostri nervi saranno d’acciaio e nulla vi scuoterà la pazienza, oggi.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia si stabilirà un legame magico con il partner: la vostra comunicazione sarà quasi telepatica e riuscirete a capire la vostra metà prima che dica qualcosa. Single: l’aspetto astrale è molto favorevole agli incontri spontanei. Professionalmente, tutto ciò che riguarda la collaborazione e la creatività sarà molto apprezzato oggi e, se lavorate in una squadra, tutto andrà come programmato. Per quanto riguarda la salute, la posizione di Nettuno accentuerà il desiderio di cambiare o di adottare una certa filosofia di vita.

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avrete una visione molto più chiara nell’esprimere i sentimenti ed i desideri: la valorizzazione delle qualità di ciascuno di voi consente l’effettiva attuazione di progetti futuri concreti, sopratutto nei rapporti più giovani. Single: se farete un nuovo incontro, vi renderete conto subito se vale la pena spendere più tempo. Professionalmente, la precisione e l’accuratezza, saranno le risorse migliori e riuscirete a dimostrare il vostro valore. Per quanto riguarda la salute, molti di voi faranno un’analisi, trovando le soluzioni adeguate per tenersi in forma e mantenere alto morale.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.