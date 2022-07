Oroscopo del giorno 12 Luglio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie sentono la pesantezza della routine: dovreste provare nuove attività che potrebbero aiutarvi a superare la situazione attuale. I single, se una persona diventa troppo invadente, dovrebbero provare a spiegare che hanno bisogno di più spazio e più tempo per pensare. Professionalmente, la parola chiave del giorno è innovazione: Urano avrà un impatto positivo nel campo della ricerca scientifica, tecnica, informatica o industriale. La salute non è al top: i mal di testa contamineranno la vostra giornata e dovreste trovare una soluzione radicale per alleviare la tensione che state accumulando.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente state facendo il bilancio della vostra situazione per migliorarla: le coppie relativamente nuove stanno pensando di formalizzare il loro rapporto. Single: se avrete un appuntamento, cercate di essere attenti a ciò che vi viene detto. A lavoro la posizione astrale vi aiuterà a rimediare alcune situazioni difficili e troverete le soluzioni valide in caso di problemi tecnici. Per quanto riguarda la salute vi sentirete abbastanza bene, tuttavia, dovreste cercare un modo per liberare la mente dalle cose che la ingombrano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non sarete in grado di apprezzare le attenzioni del partner e questo potrebbe influire negativamente sull’atmosfera generale. Per i single la situazione non vedrà un miglioramento oggi. A lavoro non sarete abbastanza motivati ed il vostro unico desiderio sarà che la giornata finisca presto. Per quanto riguarda la salute la vostra mente è troppo affollata: dovete concedervi una pausa altrimenti rischiate di amplificare ulteriormente i problemi e di non poter più controllare nulla.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il giorno non sarà facile da gestire: attraverserete fasi di emotività opposte ed il partner non sarà in grado di capire il reale motivo degli sbalzi di umore. Per i single non sarà un buon momento per incontrare gente nuova. A lavoro mancherà la concentrazione ed avrete difficoltà a finire in tempo le vostre attività. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di trovare il tempo per riposare altrimenti la mente si saturerà ed indurrà stanchezza incontrollabile.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e la vita amorosa occuperà la maggior parte del vostro tempo. In coppia sarete più sicuri del solito ed inclini a fare grandi affermazioni per la soddisfazione del partner. Single: sarete più audaci del solito grazie all’influenza benevola delle Stelle. A lavoro sarete motivati e particolarmente ricettivi: fidatevi delle vostre capacità e sarete ancora più efficaci. La salute è ottima: potreste godervi la giornata cercando di migliorare alcuni dettagli personali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e vi augura una buona giornata. In coppia sarete in perfetta armonia con il partner ed insieme pianificherete alcuni aspetti del futuro. Single: potreste essere invitati ad un evento molto promettente e dovreste accettare l’invito. A lavoro sarete in una fase di riflessione: il Sole illumina i vostri pensieri e potreste avere un’idea che vi proietterà in avanti. La salute è buona: il giorno è favorevole per gli sportivi che avranno buona resistenza fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, alcune coppie non sono pienamente soddisfatte della loro situazione e vorrebbero emozioni un po’ più forti: sarebbe saggio provare un approccio più affettuoso nei confronti del partner per vedere un miglioramento. Single: attenzione a non essere troppo sognatori se non volete rimanere delusi. A lavoro dovreste cercare di essere più fermi nelle affermazioni se volete essere ascoltati. La salute è nella norma, tuttavia evitate di fare troppi sforzi o di riprendere le cattive abitudini.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, oscillate tra l’amore assoluto e l’amicizia: il vostro atteggiamento sarà un tantino difficile da gestire per il partner. Single: non giudicate le persone troppo in fretta perché potreste fare degli errori. A lavoro dovreste dire quello che pensate: potrebbe servire più di quanto pensiate. Per quanto riguarda la salute, l’energia ritorna gradualmente, tuttavia potreste avere ancora degli alti e bassi: prendetevi una pausa ogni tanto.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie godono di serenità e complicità: alcune penseranno seriamente al futuro e prenderanno decisioni importanti. Single: andate piano nei vostri approcci e la situazione da single sarà solo un ricordo. Professionalmente, le vostre iniziative saranno riconosciute e Mercurio porterà una sensazione di calma all’interno dell’ambiente lavorativo. La salute è molto buona: sarete pieni di energia e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie faranno di tutto per migliorare il loro rapporto e per rafforzare i sentimenti. Single: dovreste essere più attenti alle persone che vi circondano perché l’amore non è lontano. A lavoro, la vostra coscienza professionale sarà finalmente riconosciuta e questo vi farà sentire molto più sicuri. Per quanto riguarda la salute, godrete di un morale d’acciaio e di una forza fisica particolarmente buona.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie che sentono la pesantezza della routine affronteranno la questione e troveranno una valida soluzione per superarla; le altre discuteranno del loro futuro. I single riusciranno a trovare un equilibrio tra il desiderio di libertà e la condivisione. A lavoro, le Stelle guideranno la vostra evoluzione ed aumenteranno la vivacità d’azione. Per quanto riguarda la salute sarete al top delle condizioni sia fisicamente che moralmente.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia coloro che sono in coppia che i single, saranno decisi a fare cambiamenti radicali: alcuni rafforzeranno i loro legami, altri, invece penseranno che piuttosto che rimanere in una situazione stagnante, meglio voltare pagina. A lavoro sarà una giornata piena di lezioni di vita: vi renderete conto delle qualità di alcune persone ed imparerete ad apprezzarle. La salute è ottima: vi sentirete a vostro agio e deciderete di godervi al meglio il vostro tempo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.