Oroscopo del giorno 11 Luglio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno sottoposte a stress: avranno difficoltà a superare i disaccordi e la comunicazione mancherà quasi del tutto. Single: non avete abbastanza fiducia in voi stessi e questo vi impedisce di avvicinarvi alla persona che vi interessa. A lavoro l’aspetto astrale è vettore di novità o conflitti: alcuni si troveranno in una posizione delicata che non sapranno gestire, altri dovranno affrontare un cambiamento inaspettato, ma che potrebbe dare una svolta alla loro carriera. La salute non è al top: state subendo le conseguenze di uno stato di nervosismo costante e dello stress accumulato: la meditazione potrebbe essere di aiuto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, il vostro umore instabile può essere destabilizzante per il partner: cercate di trovare un equilibrio nelle vostre emozioni e manterrete un’atmosfera gradevole. Single: dovreste cercare di riconoscere i vostri errori se volete un’altra chance. A lavoro c’è bisogno di maggiore concentrazione sotto questo aspetto astrale: non lasciatevi distrarre dalle attività soprattutto se c’è una data di scadenza. Dal punto di vista della salute state trascurando le vostre necessità: prendetevi cura di voi stessi, regalandovi momenti di tregua che vi aiuteranno a ricaricare le batterie.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia si potrebbe pensare che tutto va bene, ma questo aspetto astrale è favorevole anche a screzi o litigi: dipende da voi gestire le vostre emozioni. Single: deciderete di avvicinarvi ancora un po’ ad una persona per essere certi della sua fedeltà. Professionalmente la vostra iperattività potrebbe darvi del filo da torcere: fatevi valere senza esagerare nell’atteggiamento. Per quanto riguarda la salute, Marte vi porta energie in più che dovreste spendere in attività sportive: avete bisogno di movimento per una buona circolazione sanguina.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia dovete prendere una decisione in base agli eventi vissuti ultimamente: parlate con il partner per chiarire il vostro punto di vista e per capire anche la sua posizione. Single: cercate di essere sinceri nei vostri incontri e, nel prossimo futuro, vi renderete conto che era la giusta cosa da fare. A lavoro, nonostante gli sforzi compiuti ultimamente, vi troverete di fronte ad un bivio: o continuate sulla solita strada, o provate una riconversione, il momento di entrare in azione non è ancora arrivato. Per quanto riguarda la salute, Marte agita le emozioni rendendovi un po’ febbrili: cercate di rilassare i vostri nervi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una giornata speciale: il partner sembra pronto a soddisfare tutte le vostre aspettative e dovreste lasciarglielo fare. I single avranno probabili incontri e dovrebbero pensare bene prima di prendere una decisione: non confondere lusinghe con complimenti. A lavoro dovreste cercare di adottare un atteggiamento più professionale nei confronti dei clienti per non alimentare alcuni pettegolezzi. La salute è buona, tuttavia non superate certi limiti soprattutto in campo sportivo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia pensate ad alcune soluzione per garantire un futuro migliore alla vostra relazione: la felicità del partner occupa il primo posto nei vostri piani. Single: dovreste uscire di più ed avrete l’occasione di passare del tempo in buona compagnia. A lavoro dovreste essere arrivati ad un buon risultato e finalmente potreste raccogliere i frutti dei vostri sforzi. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete stanchi ed il morale ne risentirà: una passeggiata vi renderà molto più sereni.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera generale è abbastanza tesa sotto questa influenza astrale: non è consigliato affrontare discorsi importanti, sarebbe meglio cercare attività divertenti da svolgere insieme al partner. Single: conoscere gente nuova non sarà la vostra priorità. A lavoro, se mostrerete organizzazione e rigore durante questa opposizione planetaria, raggiungerete abbastanza facilmente risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda la salute cercate di canalizzare l’eccesso di energia negativa in attività sportive: vi aiuterà ad alleviare lo stress ed il nervosismo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete pieni di risorse e troverete delle idee per uscire dalla routine: rimarrete piacevolmente sorpresi dalla reazione del partner. Anche i single troveranno un modo originale per catturare l’attenzione. Professionalmente avete deciso di impegnarvi sul serio per raggiungere degli obiettivi personali. La salute è molto buona per la maggior parte di voi: il corpo è in sintonia con la mente e manterrete una buona dose di energia anche nei prossimi giorni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, non è un buon momento per discutere di cose importanti: cercate di coinvolgere il partner in attività rilassanti che calmeranno entrambi. Single: se avete un appuntamento potreste fraintendere alcune affermazioni. Professionalmente si annuncia una giornata impegnativa: dimostrando concentrazione ed organizzazione riuscirete a portare a termine una buona parte del lavoro. La salute non è al top e potreste subire gli effetti di alcuni eccessi recenti: cercate di riposarvi per rimettervi in sesto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia siete disposti a concedere un po’ più di libertà al partner ma fate attenzione alla differenza tra un compromesso e un sacrificio. Single: una persona del vostro entourage potrebbe cercare di convincervi a cambiare il vostro stile di vita. A lavoro potreste ricevere delle notizie incoraggianti: sta a voi decidere su quale strada proseguire. Per quanto riguarda la salute vi sentite molto meglio e deciderete di prestare più attenzione al vostro benessere prendendovi cura sia del corpo che della mente.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto più romantici del solito: questo nuovo atteggiamento vi farà guadagnare punti nei confronti del partner. Single: è un buon momento per coloro che vogliono esprimere i loro sentimenti. Anche a lavoro sarete diversi dal solito: più tolleranti e meno autoritari riuscendo a distendere un’atmosfera piuttosto snervante. Per quanto riguarda la salute, niente riuscirà a minare il vostro buon umore e finirete la giornata soddisfatti di voi stessi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete imparato ad ascoltare di più ed avete guadagnato la totale fiducia del partner: dovreste passare una bella giornata insieme. I single pacificano le loro vecchie relazioni e guardano con serenità verso il futuro. A lavoro, l’aspetto astrale potrebbe indurre alcuni cambiamenti: vi accorgerete che qualcosa si muove e saprete cogliere le opportunità. Per quanto riguarda la salute non ci sono nuvole sul vostro cielo: godete di serenità e siete in ottime condizioni fisiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.