Oroscopo del giorno 19 Luglio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete molto più tolleranti con il partner e, allo stesso tempo, particolarmente attenti. Single: sarete in uno stato d’animo affascinante e nessuno riuscirà a resistervi. Professionalmente, coloro che non sono soddisfatti dei loro guadagni, potrebbero voler iniziare una nuova formazione. La salute è buona: non sarete disturbati dai problemi cronici, tuttavia, non fate troppi eccessi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno in una fase romantica: se sognate una serata speciale sta a voi renderla tale. Anche per i single il fascino funzionerà: uscite di più per poter approfittarne. A lavoro fate attenzione al vostro comportamento: anche se siete entusiasti, cercate di rimanere diplomatici per non creare malintesi. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni ma avete ancora qualcosa da sistemare: potrebbe trattarsi di una dipendenza che non vi fa molto bene.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e porta un eccesso di creatività. In coppia, avrete molte idee originali per mostrare i vostri sentimenti ed il partner sarà affascinato da questi dettagli fuori dal comune. Single: grazie alla vostra immaginazione riuscirete ad attirare l’attenzione della persona che vi piace. Professionalmente, Marte avrà un impatto positivo sopratutto per coloro che lavorano nel settore commerciale: la giornata sarà produttiva e la finirete molto soddisfatti. Per quanto riguarda la salute, la forma è soddisfacente anche se non siete necessariamente pronti per una maratona.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera sarà elettrica: evitate le discussioni importanti e cercate di ritardare e monitorare le vostre osservazioni. I single sentono che la situazione è stagnante ed hanno ragione: non preoccupatevi, presto la Luna lascerà il vostro segno. A lavoro, l’aspetto astrale aumenta il potere di persuasione, tuttavia, potreste dover spendere un po’ di energia perché, anche se riuscirete ad imporre le vostre scelte, non tutti saranno d’accordo a seguirvi. Per quanto riguarda la salute, il nervosismo potrebbe esplodere velocemente al minimo disaccordo: cercate di mantenere la calma e rilassatevi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno ed è di buon auspicio. In coppia sarete in una dinamica positiva: le vostre attenzioni saranno gradite dal partner che farà del suo meglio per ringraziarvi. Single: avete ancora bisogno di un po’ di tempo per capire cosa volete veramente. A lavoro, la giornata sarà molto costruttiva: godetevi l’influenza astrale che vi porterà idee molto interessanti. Per quanto riguarda la salute, coloro che sono costretti a fare degli sforzi per migliorare il proprio stile di vita dovrebbero perseverare con facilità, per gli altri il periodo è molto favorevole per avviare un programma disintossicante del corpo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non sarà il giorno migliore per risolvere i vostri problemi: provate a dedicarvi ad un’attività divertente per entrambi. I single dovrebbero cercare di evitare i conflitti per non pentirsene più tardi. Anche a lavoro si sentirà una certa tensione: invece di imporre le vostre idee a tutti i costi, cercate di ascoltare un po’ anche gli altri. Per quanto riguarda la salute potreste essere soggetti a reazioni di stress o di tensione alla schiena o nelle articolazioni. Sarebbe opportuno lasciar perdere le preoccupazioni e rilassarsi prima di fare qualsiasi cosa.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e promuove la comunicazione. In coppia, sentirete finalmente ciò che il partner di solito fa fatica a dirvi e farete un passo nella sua direzione. Single: dovreste cercare di mostrare la vostra vera natura per attirare l’attenzione della persona ambita. Professionalmente, grazie alla vostra diplomazia sarete apprezzati dai collaboratori e questo atteggiamento sarà molto utile per i vostri rapporti. Per quanto riguarda la salute dovete prestare più attenzione allo stile di vita: non trascurate le ore di riposo e scegliete bene i vostri pasti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie guarderanno il lato positivo della vita e si sentiranno più stabili. Anche i single vedranno le cose in una luce diversa e progrediranno considerevolmente nei loro intenti. A lavoro sarete particolarmente ispirati per trovare soluzioni adatte all’evoluzione personale. Per quanto riguarda la salute, probabilmente sentite ancora un po’ di stanchezza: dovreste godervi la giornata per recuperare le vostre forze e sopratutto non sforzarvi troppo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, se di recente avete affrontato delle difficoltà, oggi sarete in grado di lasciarvi i problemi alle spalle e dovreste trovarvi in un’atmosfera più piacevole. I single rifiutano i limiti che qualcuno cerca di imporre e decideranno di godersi la loro libertà. A lavoro, sebbene cerchiate di realizzare progetti sul campo, ci vorrà un po’ più di pazienza quest’oggi: valutate bene le circostanze prima di prendere decisioni affrettate. La salute è molto buona ed avrete la possibilità di riprendere il controllo della situazione.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie più giovani hanno bisogno di rifocalizzare prima di immergersi in un rapporto che richiede molto. Le altre godono di sentimenti profondi e reciproci. I single possono stabilire rapporti che avranno un futuro brillante, tuttavia, non cercate di fare le cose in fretta. A lavoro, alcune sconfitte vi pesano ancora, ma dovreste girare la pagina e guardare avanti: se accettate che le cose sono diverse da quello che vi aspettavate, tutto sarà più facile da digerire. La salute è ottima: i colpi di stanchezza svaniscono e ritrovate l’entusiasmo per dedicarvi alle attività fisiche.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno e sconvolge l’intimità, la complicità e l’equilibrio emotivo. In coppia, avrete problemi a gestire le tensioni ridondanti: questo non è necessariamente il momento giusto per discutere argomenti importanti perché le differenze nei punti di vista potrebbero portare a conflitti molto seri. Per i single non sarà una giornata favorevole agli incontri. A lavoro potreste trovarvi in disaccordo con alcuni collaboratori che non accetteranno certe scelte organizzative, ed avrete bisogno di tanta pazienza per fargli capire che il cambiamento è un passo importante. La salute non è al top: avete bisogno di tempo per riposare a dovere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno ed annuncia una giornata burrascosa a livello sentimentale. In coppia, cercate di evitare gli argomenti fastidiosi e monitorate le vostre osservazioni. Per i single non è un buon momento per incontrare nuova gente. A lavoro avrete difficoltà a farvi ascoltare: cercate di adottare un atteggiamento diplomatico ed a breve avrete più successo. Per quanto riguarda la salute, probabilmente sarete un po’ nervosi a causa della posizione astrale: cercate di rilassare la mente ed abbandonate i pensieri negativi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.