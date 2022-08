A Terracina parte “Cantiere Aperto”, visite guidate agli scavi del Teatro Romano

TERRACINA – Si chiama “Cantiere Aperto” il ciclo di visite guidate al Teatro Romano di Terracina che cominceranno sabato prossimo 6 agosto, ora che sono terminati gli scavi del Teatro Romano di Terracina. Obiettivo: promuovere la conoscenza di un’importante monumento recuperato grazie al lavoro di ripristino e restauro svolto dalla Soprintendenza.

“Durante le visite guidate – spiega in una nota Gilda Iadicicco della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina – gli archeologi della Fondazione Città di Terracina mostreranno al pubblico, in via del tutto straordinaria, un luogo suggestivo e monumentale, incastonato nel contesto architettonico del Foro Emiliano, al fine di renderlo finalmente fruibile, anche se per un breve periodo, estendendo così l’identità storica del luogo attraverso una comunicazione che possa accrescere la consapevolezza della sua importanza culturale sia per gli abitanti di Terracina che per i visitatori”.

Lo scavo archeologico, in pieno centro urbano della città alta, ha portato al rinvenimento di importanti scoperte, tra le quali le are onorarie con dedica a Gaio e Lucio Cesari, figli adottivi di Augusto, futuri eredi del suo potere. La volontà di far conoscere l’importante lavoro svolto dalla Soprintendenza si deve, sotto la guida della Soprintendente arch. Lisa Lambusier, al funzionario archeologo di zona e direttore dello scavo, dott. Francesco Di Mario, con la collaborazione e il coordinamento della stessa Gilda Iadicicco.

La visita archeologica, prevede anche l’apertura delle Favisse del tempio maggiore, nelle quali si conservano importanti testimonianze della vita e storia romana della città.

LE APERTURE – L’evento di apertura è in programma sabato 6 agosto alle 18,30. Nell’occasione l’Azienda vinicola Casale del Giglio offrirà una degustazione dei suoi vini bianchi, rossi e rosati.

Le aperture successive, a partire da giovedì 11 agosto, avranno luogo ogni giovedì, venerdì e sabato di agosto e le prime due settimane di settembre dalle 18,30 alle 20,30. La prenotazione è consigliata e gestita dalla Fondazione città di Terracina: 0773/359346 (dalle 9,00 alle 20,00) info@fondazioneterracina.it