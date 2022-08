Roma-Latina, il Ministro Giovannini a Latina per la revisione del progetto

LATINA – Il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini (foto da sito MIT) sarà a Latina questa mattina per la sottoscrizione dell’accordo tra il Ministero stesso e la Regione Lazio per la revisione e l’aggiornamento progettuale della Roma – Latina, attraverso l’Astral. L’appuntamento nella Sala Cambellotti della Prefettura è fissato alle 10.30 e sarà presente anche il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la Sottosegretaria alle Finanze Alessandra Sartore e l’Amministratore Unico di Astral (anche commissario straordinario per la “Cisterna Valmontone”), Antonio Mallamo.

Un passo in avanti verso la realizzazione di un’opera attesa da vent’anni e il cui iter è andato avanti a colpi di ricorsi e annullamenti che ne hanno reso il cammino pieno di ostacoli. Oggi, con la revisione del progetto, secondo quanto spiegato nei mesi scorsi dallo stesso ministro Giovannini, e il successivo affidamento a una società in house per la realizzazione dell’opera dovrebbero consentire di sbloccarla.