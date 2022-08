Conoscono due ragazzi a una festa e scappano di casa, ritrovate a Sezze due giovani romane di 12 e 13 anni

SEZZE – Dopo Elisa Camparone , è stata ritrovata ieri a Sezze anche l’amica di un anno più grande. Le famiglie delle due giovanissime avevano sporto denuncia presso il Commissariato di polizia della cittadina costiera in provincia di Roma nel pomeriggio di mercoledì dopo che dal giorno precedente non avevano avuto più notizie delle due ragazze. La 12enne, in seguito ad una segnalazione, è stata rintracciata e nella caserma dei carabinieri di Sezze dove ha atteso l’arrivo della madre. Qualche ora più tardi, nel pomeriggio, la notizia del ritrovamento anche dell’amica di 13 anni che pare si trovasse a casa di un amico e dunque accompagnata alla Stazione dei carabinieri del centro lepino.

Secondo quanto si apprende le due amiche avevano raggiunto Sezze dopo aver conosciuto i due ragazzi ad una festa nei giorni scorsi ma che, precisano dai carabinieri, non conoscevano la reale età delle minorenni. Grazie alla segnalazione della donna al 112 è stato così possibile rintracciare prima la 12enne e poi l’amica di 13.