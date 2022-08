Ritrovata a Sezze Elisa Comparone, la 12enne scomparsa a Civitavecchia

LATINA – E’ stata ritrovata a Sezze la più giovane delle due amiche minorenni scomparse da Civitavecchia. Dopo l’appello lanciato sui social dalla mamma di Elisa Comparone, la ragazzina, 12 anni appena, è stata rintracciata e si trova ora nella stazione carabinieri, mentre la donna è in viaggio per andare a prenderla. Al momento non si hanno notizie dell’altra ragazza, Maria Radu, un anno più grande. Non si conosce la ragione per cui la giovanissima si fosse allontanata da casa nè perché sia arrivata proprio nel centro lepino.

Era stata Rosa, la mamma di Elisa, a postare la foto della figlia su Facebook scrivendo: “Mia figlia è scomparsa. È alta 1,60 metri, ha capelli neri e occhi verdi. Era insieme all’amica Maria”.