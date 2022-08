“In Cammino” sulla Via di Francesco, in onda la seconda puntata del doc diretto dal regista di Latina De Pasquale

LATINA – Dopo la prima puntata dedicata a Mont Saint Michel, vista da mezzo milione di persone, “In cammino” approda oggi, lunedì 22 agosto alle 15,05, ad Assisi per raccontare la Via di Francesco, guidati da Padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. Il 29 agosto invece sarà la volta della Via Francigena fino a San Pietro, mentre la chiusura è affidata il 5 settembre al cammino dei cammini: Santiago De Compostela.

Il documentario in quattro puntate è diretto dal regista di Latina Pierluigi De Pasquale, accompagnato da un team pontino di cui fanno parte il direttore della fotografia Tonino Mirabella, l’assistente alla regia Fabio Pagano e l’operatore Nicholas Perinelli.