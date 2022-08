Una troupe di Latina “In Cammino” con Padre Enzo Fortunato

LATINA – C’è una squadra di Latina “In cammino” con Padre Enzo Fortunato, il carismatico frate minore conventuale di Assisi, giornalista, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi con più di 200mila follower che, accompagnato dalla giornalista Giulia Nannini, ha percorso e racconta i cammini di Mont Saint Michel, Santiago de Compostela (Camino Xacobeo ), la Via di Francesco e la Via Francigena fino a San Pietro.

Sono il regista Pierluigi De Pasquale, il direttore della fotografia Tonino Mirabella, l’assistente alla regia Fabio Pagano e l’operatore Nicholas Perinelli. Il prodotto del loro lavoro sarà in onda a partire dal 15 agosto alle 15,05 su Rai Tre ogni lunedì fino al 5 settembre.

Che esperienza è stata e perché una troupe quasi tutta di Latina, ce lo siamo fatti raccontare su Radio Immagine da due dei protagonisti, il regista De Pasquale e il fotografo Tonino Mirabella.

