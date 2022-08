Partitella nerazzurra all’ex Fulgorcavi per chiudere la quarta settimana di ritiro

LATINA – La quarta settimana di ritiro del Latina si è conclusa con una partitella in famiglia presso i campi della ex Fulgorcavi, in sostituzione dell’allenamento congiunto saltato, nostro malgrado, contro l’Aprilia Calcio.

Il tecnico Daniele Di Donato, insieme con tutto il suo staff, ha optato per una intensa sessione di allenamento mattutina, resa ancora più difficile dalla pesantezza del campo vista l’abbondante pioggia caduta. In questo modo, la squadra continua a lavorare sodo sia sotto l’aspetto tattico con esercitazioni specifiche, ma anche a livello fisico, per mettere altra benzina nelle gambe dei giocatori in vista delle prime partite ufficiali.

Dopo questa seduta, il mister concederà ai suoi ragazzi delle giornate di riposo. Infatti, il Latina riprenderà gli allenamenti da mercoledì 17 agosto, per una nuova settimana di ritiro.

Con l’occasione, tutta la società Latina Calcio 1932 ci tiene ad augurare un buon Ferragosto a tutti i suoi tifosi.