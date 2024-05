Concessioni balneari, Sabaudia avvia le consultazioni preliminari

SABAUDIA – Al via le consultazioni preliminari alla predisposizione dei bandi per le concessioni demaniali a Sabaudia Entro il 31 dicembre 2024 infatti dovranno essere pubblicati i bandi per gli affidamenti e la procedura avviata dal Comune è finalizzata ad acquisire elementi di valutazione, suggerimenti e proposte da parte degli operatori interessati, utili alla predisposizione degli atti di gara.

“Le consultazioni preliminari saranno occasione favorevole anche per fare conoscere meglio l’iniziativa di gara alle imprese di settore. Un modo, insomma, per conseguire la più ampia partecipazione degli interessati. Non solo. L’iniziativa servirà anche per acquisire informazioni sul mercato di riferimento, consentendo, a coloro che vorranno partecipare al bando, di proporre osservazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della gara”, dicono dal Comune.

Si tratta, insomma, di una indagine di mercato atta a favorire la massima trasparenza e partecipazione che non costituisce assolutamente alcuna procedura di affidamento e non determina alcuna posizione previlegiata, né vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale.

Tutta la documentazione, pubblicata sul sito del Comune di Sabaudia all’indirizzo https//sabaudia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio, dovrà essere compilata dagli operatori economici di settore interessati, secondo le modalità indicate nell’avviso entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione.