Arancio biondo di Fondi, un progetto per salvarlo dalla scomparsa

FONDI – Salvare dalla scomparsa l’arancio biondo di Fondi. E’ l’obiettivo di un progetto condiviso tra Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e l’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci . L’Arancio Biondo, eccellenza del territorio di Fondi – spiegano dal Consorzio – è una varietà molto chiara di agrume con presenza di semi all’interno che rischia di non essere più prodotto.

Ora, con la firma del protocollo nell’ambito del progetto Ossigeno il presidente Lino Conti e il direttore dell’Ente parco, Giorgio De Marchis, il Parco prenderà in carico 900 semi di arancio biondo per metterli a dimora nel proprio vivaio e poi, tra 2-3 anni, a germinazione avvenuta, restituirli al Consorzio per la piantumazione nelle aree consortili.

“Con questa iniziativa – dichiara il Presidente Lino Conti – si intende tutelare e conservare una specie agricola in via di estinzione, che ha rappresentato per tanto tempo un prodotto tipico dell’agricoltura della Piana, oltre ad arricchire la vegetazione adiacente i canali di bonifica”.