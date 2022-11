Concerti d’Autunno, al Circolo Cittadino arriva il Trio Chimera

LATINA – Il Trio Chimera è il protagonista del prossimo concerto della Stagione Autunnale del Campus Internazionale di Musica di Latina in programma venerdì 11 novembre (ore 18), realizzato in collaborazione con la Fondazione “Walter Stauffer” di Cremona dove il Trio si sta perfezionando con il celebre Quartetto di Cremona. La formazione musicale è nata solamente un anno fa dall’unione tra la pianista Marta Ceretta, il violinista Stefano Raccagni e il violoncellista Giorgio Lucchini, tre giovani musicisti e amici spinti dal desiderio di approfondire il repertorio per trio con

pianoforte.

IL PROGRAMMA – Al Circolo Cittadino di Latina il Trio Chimera proporrà un programma con due Trii molti diversi fra loro per stile e genesi, occasione anche per uno stimolante confronto. Il Trio n. 1 op. 18 di Camille Saint-Saëns, scritto nel 1864 , carico di inventiva melodica, grande lirismo e un tocco di tradizione popolare, con il recupero di temi folcloristici, e il Trio n. 2 op. 67 di Dmitrij Shostakovich – compositore spesso censurato dal potere politico in Unione Sovietica- in cui melodie di piacevole musicalità si alternano a un lirismo introspettivo e meditativo.

Biglietti Intero: 10€; Ridotto under 26: 7€