Congresso su Infarto e Stroke, Versaci: “Ogni minuto conta”

LATINA – Si sta svolgendo questa mattina a Roma, con il patrocinio della Asl di Latina, il Congresso scientifico “Infarto e stroke: ogni minuto conta” in programma (il 4 novembre) presso il Centro Congressi Fontana di Trevi, per condividere le esperienze di specialisti nazionali ed internazionali in ambito cardiologico ed interventistico e per ribadire ancora una volta l’importanza del “fattore tempo” nella diagnosi e cura di queste patologie.

“Infarto e stroke rimangono due sfide fondamentali, in cui i progressi effettuati nell’area cardiovascolare sono stati potenziati dalla creazione di reti di assistenza territoriale, fondamentali per la presa in carico del paziente – sottolinea il professor Francesco Versaci, direttore della Uoc di Cardiologia ed emodinamica del Goretti di Latina, coordinatore scientifico del Congresso – In tale sistema integrato, il fattore tempo assume un ruolo di primaria importanza nel processo di cura dei pazienti con sindromi neuro e cardiovascolari acute. Inoltre, in questa rinnovata edizione affronteremo anche l’Impatto del cambiamento climatico e dell’inquinamento sulle patologie cardiovascolari. abbiamo inoltre voluto dare spazio a tutte malattie cardiovascolari, introducendo anche un Seminario interamente dedicato allo Scompenso Cardiaco e al trattamento dell’Ipercolesterolemia, che diventerà il nuovo format per il prossimo anno, ampliando così gli argomenti trattati e la platea di esperti.”

Due sessioni saranno dedicate alla presentazione e discussione di casi clinici reali, su tematiche inerenti al real-world dei pazienti con patologie cardio-cerebro-vascolari.

L’evento, che darà diritto a 4,9 crediti ECM, rappresenta un momento di confronto importante tra varie figure mediche, tra cui cardiologi e neurologi di rilevanza nazionale ed internazionale.