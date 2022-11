Covid, 336 nuovi casi e un ricovero al Goretti

LATINA – Sono 336 i nuovi casi positivi a Latina e provincia registrati nelle ultime 24 ore e un ricovero al Goretti. Nel bollettino della Asl di Latina non si registrano decessi.

Il totale di oggi è emerso da quasi 1300 tamponi per un tasso di positività del 26% circa.

Nel Lazio 2.887 nuovi casi positivi (+246), 4 decessi (+1), 603 ricoverati in area medica (+12), 28 in terapia intensiva (+1) e +1.656 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%.

Si conferma la diminuzione del totale dei casi su base settimanale -10%, l’incidenza scende a 320 per 100 mila abitanti e il valore Rt è in aumento a 1.11.

In provincia di Latina i nuovi casi sono così distribuiti:

Aprilia 46

Bassiano –

Campodimele –

Castelforte –

Cisterna di Latina 32

Cori 10

Fondi 31

Formia 21

Gaeta 9

Itri 1

Latina 82

Lenola 1

Maenza –

Minturno 10

Monte San Biagio 2

Norma 1

Pontinia 2

Ponza 1

Priverno 6

Prossedi –

Roccagorga 1

Rocca Massima –

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 8

San Felice Circeo 6

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 8

Sezze 14

Sonnino 3

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 2

Terracina 36

Ventotene –