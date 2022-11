Covid, 401 nuovi casi e cinque ricoveri

LATINA – Sono stati 401 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore, cinque i ricoveri all’ospedale Santa Maria Goretti e non ci sono stati decessi. il totale di oggi emerge da circa 1600 tamponi per un rapporto tra positivi e tamponi intorno al 25%. A Latina 99 nuovi positivi in discesa rispetto ai giorni precedenti.

Negli altri comuni: Aprilia 47, Bassiano 2, Castelforte 6, Cisterna 33, Cisterna di Latina 33, Cori 15, Fondi 9, Formia 25, Gaeta 8, Itri 11, Latina 99, Lenola 2, Maenza 6, Minturno 14, Monte San Biagio 2, Norma 1, Pontinia 15, Ponza 1, Priverno 7, Prossedi 1, Sabaudia 20, San Felice Circeo 6, Santi Cosma e Damiano 3, Sermoneta 9, Sezze 24, Sonnino 8, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 5, Terracina 26.