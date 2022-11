Covid, 442 nuovi positivi in provincia di Latina

LATINA – Sono 442 i nuovi positivi registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore e resi noti dal bollettino della Asl odierno. Si è reso necessario il ricovero di una persona al Goretti mentre non si registrano decessi. Solo Campodimele e Roccasecca dei Volsci non hanno registrato positivi.

I DATI – Aprilia 44, Bassiano 5, Castelforte 2, Cisterna di Latina 25, Cori 9, Fondi 4, Formia 24, Gaeta 16, Itri 10, Latina 139, Lenola 4, Maenza 2, Minturno 12, Monte San Biagio 1, Norma 6, Pontinia 13, Ponza 2, Priverno 10, Prossedi 2, Roccagorga 8, Rocca Massima 1, Sabaudia 18, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 6, Sezze 13, Sonnino 9, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 4, Terracina 39, Ventotene 1.

Le vaccinazioni sono state 262, mentre sono 92 i guariti.