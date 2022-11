Covid, muore una donna di 72 anni di Aprilia. Contagi a 335, due ricoveri al Goretti

LATINA – Dopo il balzo di contagi registrato nelle scorse 24 ore, resta alto il numero delle nuove infezioni da covid nella Asl di Latina. Nel bollettino di oggi, venerdì 4 novembre ne sono registrate 335 (in salita rispetto a venerdì scorso quando ne erano emersi 291), due sono stati i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore, mentre in una struttura romana dove si trovava ricoverata si è registrato il decesso di una donna di Aprilia di 72 anni non vaccinata. A Latina 92 nuovi casi.

Il totale di oggi emerge da circa 1300 tamponi.

I NUOVI CONTAGI NEI COMUNI

Aprilia 32

Bassiano 5

Campodimele –

Castelforte 4

Cisterna di Latina 27

Cori 8

Fondi 12

Formia 19

Gaeta 11

Itri 3

Latina 92

Lenola 2

Maenza 2

Minturno 8

Monte San Biagio 7

Norma 1

Pontinia 9

Ponza –

Priverno 14

Prossedi 1

Roccagorga 5

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 8

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 11

Sezze 8

Sonnino 8

Sperlonga 1

Spigno Saturnia –

Terracina 27

Ventotene –