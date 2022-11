Crisi adolescenziale e segni: convegno al liceo Majorana di Latina

LATINA – Dopo essere stato al centro delle cronache per il divieto d’uso degli smartphone a scuola, che ha generato un episodio sul quale sono in corso indagini, il Liceo Ettore Majorana di Latina “risponde al futuro”, il 19 novembre con un convegno dal titolo “Dalla crisi adolescenziale al disagio psicologico: quali segnali vanno colti e come vanno gestiti in ambito familiare e scolastico”, durante il quale relazioneranno Roberta Bruzzone, psicologa Forense e criminologa, e la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni.

“Lo spazio di riflessione voluto dal dirigente scolastico Domenico Aversano e da tutto il personale della scuola – si legge in una nota del Liceo Scientifico, vuole essere la conferma dell’impegno costante e continuo che guarda con attenzione agli stili educativi e al valore della famiglia, riconoscendo a quest’ultima un ruolo essenziale nel processo di crescita dei giovani di oggi.

La capacità di individuare il conflitto e gli strumenti di gestione dello stesso, la frustrazione e le strategie di reazione, sono i temi del convegno che il Liceo Majorana ha preparato per aprire uno spazio di riflessione per un cammino di formazione dove scuola e famiglia diventano protagonisti consapevoli della crescita armoniosa di tutti gli attori del processo educativo”.

Dunque si parlerà di attese, di conflitti, di domande e silenzi, in uno, dei segni dell’adolescenza, mettendo al centro salute e benessere: “Sono il primo obiettivo di una scuola attenta alle sollecitazioni provenienti anche dagli spunti contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU, una scuola come ambiente educativo e di apprendimento che sposa il valore dell’accoglienza e del sostegno della diversità”.

Il dibattito sarà moderato dalla professoressa Marina Santoro.

LA LOCANDINA Locandina conferenza 19 Novembre