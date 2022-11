Domenica è la Giornata delle vittime della strada, la Polstrada mette in campo altri dispositivi

LATINA – Domenica si celebrerà la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”, un’occasione per ricordare l’importanza di condotte consapevoli e corrette alla guida. A tal proposito la Polizia Stradale di Latina ha adottato, nell’ultimo mese e mezzo, una serie di dispositivi supplementari mirati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo sulle arterie più trafficate 334 pattuglie. Il bilancio parla di 134 infrazioni rilevate per eccesso di velocità, 1200 veicoli e 1400 persone controllate e 967 verbali complessivi, con 36 patenti e 40 carte di circolazione ritirate e con 2130 punti decurtati. 12 automobilisti, in particolare, sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza.